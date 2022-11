Club Brugge stijgt naar historische toppositie op UEFA-ranking, contrast met vrije val Anderlecht enorm

Het aanzien voor Club Brugge in Europa stijgt. En dat vertaalt zich ook in de UEFA-ranking: blauw-zwart klimt door de successen naar een historische 30e plek. Het constrast met de vrije val van Anderlecht - dat 145e staat - kan onmogelijk groter zijn.

In de middeleeuwen van het Europese voetbal prijkte Anderlecht ooit helemaal bovenaan. Een eeuwigheid geleden. Want de voorbije jaren was het veel langer scrollen naar Belgische clubs op de UEFA-ranking. Dat "klassement" rangschikt ploegen op basis van hun Europese prestaties de voorbije vijf jaar en is onder meer bepalend bij het bepalen van reekshoofden of potindelingen bij lotingen. In het nieuwe millennium slaagde er geen enkele Belgische club in om zich bij de eerste dertig te scharen. Tot nu. Want door het gelijkspel tegen Leverkusen stijgt Club Brugge naar een historisch hoge 30e plek.

Club Punten 27. RB Salzburg 59.000 28. Atalanta 55.500 29. Dinamo Zagreb 55.000 30. Club Brugge

Glasgow Rangers 54.000

54.000 32. Slavia Praag 51.000 33. Sporting Lissabon 47.500

Dat is uiteraard vooral het gevolg van de uitzonderlijke campagne dit seizoen, waarin 17 van de 54 punten gesprokkeld werden. Al mogen ook de (constante) prestaties van de voorgaande jaren allerminst onderschat worden. Blauw-zwart kwalificeerde zich vijf keer voor de Champions League, amper één keer slaagde het er niet in om Europees te overwinteren.

Anderlecht in vrije val

Het contrast met Anderlecht kan onmogelijk groter zijn. De Belgische recordkampioen maakte de voorbije jaren een weinig fraaie vrije val op de UEFA-ranking. Paars-wit - in 2019 nog 33e - tuimelde helemaal naar de Europese kelder. De recordkampioen staat momenteel op plaats 145. Onder meer achter Suduva Marijampole uit Litouwen en FC Riga uit Letland...

Dat is de dure rekening van twee jaar zonder Europees voetbal en de gemiste groepsfase van de Conference League in 2021.

't Is nog een extra reden waarom winnen donderdag in Silkeborg van levensbelang is.

Wat opvalt als we kijken naar de overige Belgische clubs: Union komt door zijn straffe Europese campagne binnen op plek 102 - boven Anderlecht, dus. KAA Gent is "Best of the Belgian rest" op plaats 55. De Buffalo's werden eind 2019 voor het eerst de hoogst geklasseerde clubs van ons land door te stijgen naar plek 40, maar kenden een kleine terugval. Racing Genk (85e), Antwerp (89e) en Standard (91e) kamperen ondanks hun afwezigheid in Europa dit seizoen nog in de middenmoot.