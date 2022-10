Eddy Snelders zag Club in oud zeer vervallen: “Maar dit mag campagne niet overschaduwen”

Het kon niet blijven duren, toch? Club Brugge is in Europa dan toch eens op een scherpere tegenstander gebotst. Onze analist Eddy Snelders zag blauw-zwart gisteren voor het eerst aan zichzelf twijfelen: "Plots zag je een serieus kwaliteitsverschil."

Ondertussen is het een gewoonte geworden. Na een wedstrijd van Club Brugge in de Champions League weet Eddy Snelders dat we graag nog eens de partij fileren. Anders dan de vorige keren moest de cocommentator niet zoeken naar superlatieven. Tegen Porto was de Belgische landskampioen ondermaats. "Het oud zeer van vorige campagnes kwam weer naar boven", zag Snelders. "De scherpte en doortastendheid waren niet aanwezig. Dan riskeer je een lelijke uppercut tegen een ploeg als Porto. Vergeet niet dat Club voor de openingstreffer al 3 keer ontsnapt was - nu zonder wonderen van Mignolet."

Lang was wél bedrijvig en wou zich tonen, maar kreeg de gelegenheid niet altijd. Eddy Snelders

Als Snelders de individuele pionnen van Club overloopt, haalden er maar weinig een voldoende tegen Porto. "Zeker het middenveld werd overlopen. Nielsen hebben we niet gezien, Vanaken had het moeilijk en ook Onyedika kon de controle over de grote ruimtes niet houden. Achterin was er dan weer veel te veel balverlies." "De infiltraties van Buchanan en Skov Olsen waren niet diepgaand en talrijk. Jutgla? Onzichtbaar. Lang was wél bedrijvig en wou zich tonen, maar kreeg de gelegenheid niet altijd."

Daar stond dan weer een bijzonder sterk Porto tegenover. "Zou het een kantelmoment geweest zijn, mocht die penalty van Club binnen gegaan zijn? Ik weet het niet, want er was toch meer kwaliteit bij de tegenstander. Iemand die de heenmatch niet zag, zou moeilijk kunnen geloven dat Club daar met 0-4 won."

Deze nederlaag mag de campagne van Club niet overschaduwen, maar ze moeten hier wel uit leren. Eddy Snelders