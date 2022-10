Carl Hoefkens ziet pandoering van Club als leermoment: "Maar spelers zijn niet op limieten gebotst"

Zeker vijf keer zou Carl Hoefkens het herhalen tijdens zijn persmoment: "Dit was een leermoment."

Eentje dat wel binnenkwam bij veel aanwezigen op Jan Breydel. Club Brugge onderging tegen Porto de wet van de sterkste en - anders dan in Madrid - bezweek het nu ook onder die druk. Hoe verklaarde Hoefkens dat verschil?

"Onze eerste helft was niet top, maar ik zag wel veel dingen die we wilden doen", begon hij zijn analyse.

"We vonden de juiste posities op het veld, waren oké in balbezit, maar defensief niet top. Na rust begonnen we met een betere mentaliteit en konden we Porto naar het eigen doel duwen. Maar dan is er die penaltyfase... Zes minuten later staat het 0-2. Weet je, ik was vooraf heel benieuwd naar de volgende stappen van mijn spelers. Dit is voor velen een les geweest."