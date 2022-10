Moeder van verdwenen Spaanse supporter bevestigt: "Hij is gearresteerd in Iran"

Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken kon aan Celia Cogedor, de moeder van Santiago, meegeven dat haar zoon wordt vastgehouden in Iran en dat zijn gezondheidstoestand goed is.

"De Spaanse ambassadeur in Iran onderneemt stappen om hem te kunnen bezoeken", zei Cogedor aan de Spaanse tv-zender Trece. Het is onbekend in welke gevangenis hij verblijft en voor welke reden hij werd gearresteerd.

Santiago Sanchez vertrok begin januari in Alcala de Hénares, in de buurt van Madrid, om te voet naar Qatar te wandelen. Daar start op 20 november het WK voetbal.

Op 1 oktober, in zijn laatste Instagrambericht, gaf hij aan dat hij zich in een dorp in het noorden van Irak bevond en op het punt stond Iran binnen te gaan. Nadien zei hij in een spraakbericht aan zijn ouders nog dat hij op weg was naar de Iraanse hoofdstad Teheran.

Van daaruit zou hij zich begeven naar de haven van Bandar Abbas, aan de Straat van Hormuz. Daar zou hij per boot de oversteek maken naar Qatar.