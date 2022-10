Tegenstanders lachen onfortuinlijke Carrasco in gezicht uit, ploegmaats troosten: "Niet zijn schuld"

Carrasco verroert straf genoeg geen vin - wedden dat zijn coach hen de nek had omgewrongen?

Alle lof voor de zelfbeheersing van Yannick Carrasco. Want heeft u de beelden - zie hieronder - van zijn gemiste elfmeter al eens goed bekeken? Na de ongelukkige fase viert Leverkusen-speler Mitchel Bakker recht in het gezicht van de Rode Duivel. Twee andere ploegmaats doen gretig en bijzonder uitbundig mee.

Ploegmaat Rodrigo De Paul nam wel de verdediging van de Belg op zich. "Het is niet de schuld van Yannick. Er waren ballen nodig om die penalty te trappen."

Sta dan maar eens in de schoenen van Yannick Carrasco.

Atletico-trainer Diego Simeone noemde het zonder twijfelen de op twee na meest pijnlijke in zijn carrière, na de twee verloren Champions League-finales.

Na een Spaanse treuravond - ook Barça is uitgedanst op het kampioenenbal - spreken de Spaanse kranten unaniem over "de wreedst denkbare uitschakeling".

De exit hakte er gisterenavond door het matchverloop wel bijzonder diep in bij Atletico.

Antoine Griezmann was moe en Yannick nam meteen de bal - een teken van vertrouwen.

Ook doelman Jan Oblak wees allerminst met een vinger: "Dit is de fout van het hele team. We hebben het bovendien niet alleen nu, maar ook in de voorgaande matchen laten liggen."

Vergeet bijvoorbeeld niet dat Antoine Griezmann tegen Club Brugge een strafschop miste op een sleutelmoment. Vandaar dat de Fransman gisteren zijn verantwoordelijkheid niet durfde op te nemen?

Achteraf duidde Simeone de keuze voor Carrasco. " Vorig seizoen scoorde Yannick een penalty in de laatste minuten tegen Espanyol. Ook tegen Real schoot hij raak. Yannick is dus een van de mannen op ons lijstje."

"Bovendien was Antoine moe en nam Yannick meteen de bal - een teken van vertrouwen. Jammer genoeg liep het verkeerd af."