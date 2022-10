Kersvers Gouden Bal-winnaar Karim Benzema out bij Real Madrid met spiervermoeidheid

Benzema onderging zaterdagvoormiddag nog enkele tests en die brachten de spiervermoeidheid aan het licht. "Zijn herstel zal op de voet gevolgd worden", verklaarde Real Madrid.

De kapitein van Real was woensdag nog trefzeker in de 0-3 competitiezege bij hekkensluiter Elche. Hij zit dit seizoen in La Liga aan vijf goals in zeven matchen.

Midden september stond Benzema ook al drie weken aan de kant met een spierblessure. Hij miste toen drie wedstrijden met Real Madrid en de Nations League-duels met Frankrijk.

Real Madrid kan tegen Sevilla wel opnieuw rekenen op Thibaut Courtois. De nationale doelman is hersteld van ischias, een zenuwpijn in de onderrug. Die hield hem drie weken aan de zijlijn. Ook Eden Hazard behoort tot de wedstrijdkern.