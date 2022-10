Mbappé ontkent transfergeruchten: "Ik heb nooit om een transfer in januari gevraagd"

Eerder deze week lanceerden onder meer de Spaanse krant Marca en het Franse RMC geruchten dat Mbappé de Franse hoofdstad tijdens de wintermercato zou willen verlaten.

Eind vorig seizoen ondertekende hij nochtans een monstercontract tot medio 2025 in Parijs, na een jarenlange flirt met Real Madrid.

Mbappé stelde zondag dat hij "niet van ver en niet van dicht" betrokken was bij de geruchten. "Ik begreep er niets van, ik was net zo geschokt als iedereen. Mensen kunnen denken dat ik erbij betrokken was, maar dat is dus helemaal niet zo."

"Ik ben erg gelukkig bij Paris Saint-Germain en heb nooit om een vertrek in januari gevraagd."