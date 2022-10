BEKIJK: Mbappé biedt Neymar winnende treffer in Le Classique op dienblaadje aan

Hij was de afgelopen weken weer hét gespreksonderwerp in Frankrijk. Kylian Mbappé zou niet langer gelukkig zijn met zijn rol in Parijs - als winger, terwijl Neymar centraal mag opdraven - en zou zinnen op een vertrek.



Zijn cijfers zetten die geruchten kracht bij: teamplayers Messi en Neymar strooiden met goals als assists, Mbappé had nog geen enkele ploegmaat een doelpunt aangeboden.



Tot vandaag. Uitgerekend in Le Classique bleef de Franse superster onzelfzuchtig. Neymar nam de gulle gift graag aan en legde knap de eindstand vast. De twee waren meteen weer beste vrienden.