Blessureleed Zinho Vanheusden roert ploegmaat bij AZ: "Te triest voor woorden"

AZ moet het vanavond in Cyprus opnieuw zonder Zinho Vanheusden stellen. De verdediger stond dit seizoen nog maar 56 minuten tussen de lijnen, verspreid over drie matchen, en nu staat hij alweer aan de kant.

Na twee korte invalbeurten in de Europa League en Eredivisie mocht de verdediger afgelopen weekend tegen Groningen nog eens op het veld komen, maar bij een van zijn eerste acties liep het al mis. Hij werd stevig geraakt door Bas Dost (ex-Club Brugge) en liep een voetblessure op.

De Europa League-wedstrijd tegen Apollon Limasol moet hij dus aan zich laten voorbijgaan."We gaan hem voorlopig moeten missen", zei ploegmaat Sam Beukema op de persconferentie.

"Zinho zit nu met zijn voet in het gips. Het gebeurde meteen na zijn invalbeurt tegen Groningen. Vervolgens heeft hij nog 20 minuten gespeeld met die voetbreuk."

Het is niet de eerste tegenslag voor Vanheusden, die het begin van het seizoen miste met een blessure. Hij scheurde ook al twee keer zijn kruisband. "Het is te triest voor woorden", aldus Beukema.

"Ik heb Zinho in deze korte tijd leren kennen als een modelprof. Een supergast die alles over heeft voor zijn sport. Hij heeft al veel meegemaakt en moet nu weer geduld hebben. Op dit moment is het vrij emotioneel voor hem."