Na bijna 8 maanden maakt Zinho Vanheusden comeback: "Het is een lange weg geweest"

In Groningen mocht Vanheusden enkele minuten voor tijd invallen. "Ik ben superblij dat ik weer op het veld stond na 8 maanden zonder wedstrijd. Het is een lange weg geweest en nu ben ik terug."

Vanheusden heeft een rotperiode achter de rug. "Iedereen wil spelen na 8 maanden afwezigheid. Maar we hebben onze tijd genomen en het stap voor stap gedaan. We hebben heel goed en heel hard gewerkt. Dit was een volgende stap en hopelijk blijven we zo evolueren."



Voor zijn blessure zat Vanheusden in de selectie van de Rode Duivels en over een kleine twee maanden komt het WK eraan. Daar denkt de centrale verdediger niet aan. Hij focust op AZ, dat aan de leiding staat in de Eredivisie.



"Ik wil nu zo veel mogelijk spelen, maar de trainer bepaalt. Ik ben gewoon hier om de ploeg te helpen en ik hoop dat we zo voort blijven doen, want we zijn echt goed bezig." De laatste officiële wedstrijd van Vanheusden dateerde van 13 februari, toen speelde hij met Genoa gelijk tegen Salernitana.