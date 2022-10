PSV-spits Yorbe Vertessen staat enkele weken buitenspel met spierklachten

Yorbe Vertessen viel halverwege de 1e helft van zondag tegen Heerenveen (0-1 zege) uit na een sprintduel om de bal. PSV heeft nu laten weten dat de jonge Belg even buiten strijd zal zijn.

"Zijn herstel zal naar verwachting enkele weken in beslag nemen", laat PSV weten. "De eerste prognose is dat hij in de eerste seizoenshelft nog in actie kan komen."



De aanvaller was vorige week donderdag nog een uitblinker in de 1-5 overwinning van PSV in de Europa League bij het Zwitserse FC Zürich. Het waren zijn eerste 2 goals dit seizoen. Vertessen kwam tot dusver 7 keer in actie.