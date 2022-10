Zinho Vanheusden staat opnieuw aan de kant met een voetblessure

Zinho Vanheusden speelde afgelopen weekend tegen FC Utrecht zijn tweede Eredivisiewedstrijd van het seizoen, nadat hij het begin van het seizoen had gemist door blessureleed. Tien dagen geleden maakte Vanheusden tegen FC Groningen zijn wederoptreden.

Maar zijn rentree is dus van korte duur geweest, want AZ laat weten dat Vanheusden een voetblessure heeft. Volgens Nederlandse media gaat het om een breukje in zijn linkervoet. Die blessure zou de jonge Belg mogelijk opnieuw enkele weken aan de kant kunnen houden.