De Europese succesploeg van Club door de ogen van Hans Vanaken: "Simon is te goed voor België"

Is deze Simon Mignolet nog straffer dan die in de play-offs?

"Laat ons zeggen dat hij een fenomenaal kalenderjaar speelt. Nochtans waren er de eerste maanden mensen die aan Simon twijfelden door enkele foutjes. Zelf heb ik dat nooit gedaan. Iedere dag op training zie ik zijn kwaliteit - hij stond niet zomaar in doel bij Liverpool, hé." "Eigenlijk is Simon zelfs te goed voor België. Ik vind het ook mooi dat zijn motivatie niet voortkomt uit revanchegevoelens op critici. Hij blijft daar heel nuchter en rustig in, omdat Simon van zichzelf weet hoe goed hij is."

Is Abakar Sylla de beste tiener waar je ooit tegenover stond?

"Met Antonio Nusa hebben we nog een ongelofelijk talent, maar hij heeft iets meer tijd nodig. Het is vooral knap omdat vorig jaar niemand wist waar Abakar vandaan kwam." "Op training zagen we wel meteen dat hij iets speciaals had. Die jongen is sterk, snel en kan goed voetballen. Zijn prestaties in de Champions League hebben iedereen verrast. Als hij zijn ding blijft doen, wacht hem een hele mooie carrière."

Krijgt Brandon Mechele genoeg erkenning voor zijn prestaties?

"Te weinig. Er wordt onvoldoende onderstreept hoe belangrijk Brandon is voor ons. Hij staat er altijd en is nooit te betrappen op een foutje. Dat hij al zo lang basisspeler is bij Club, zelfs na een paar keer uit de ploeg te vallen, toont hoe sterk Brandon mentaal is.” "Misschien komt dat gebrek aan erkenning omdat het allemaal te gewoon lijkt. Brandon is niet iemand van de speciale trucjes, hij doet zijn ding op een gewone manier. In de krant is het nooit een 9, maar altijd een 6 of 7. Als verdediger is het een pluspunt om zo stabiel te zijn."

Liever 9 op 9 zonder goals dan scoren tegen City en met 5-1 verliezen. Hans Vanaken

Wat is het verschil tussen de Denis Odoi van Lokeren en Club?

"Niet veel eigenlijk. Denis is iemand die in de eerste plaats een leider voor deze groep is. Sinds Lokeren draagt hij wel nog meer ervaring met zich mee na al die jaren in Engeland. Net als Brandon is het iemand die er zelfs op training steeds vol voor gaat. Dat bewonder ik enorm en het is een voorbeeld voor alle jongeren."

Is Bjorn Meijer de meest bescheiden Nederlander die je al meemaakte bij Club?

(lacht) "Tot nu misschien nog wel, maar dat kan nog veranderen hé. Voor een Nederlander praat hij iets minder dan bijvoorbeeld Ruud of Noa. Maar is dat verkeerd? Zeker niet. Hij is gewoon iets stiller."

Over naar jezelf dan. Je hebt nog geen goal of assist, maar is dit je beste campagne in de Champions League?

"Dat zou kunnen. Ik ben iemand die vaak in de box komt, maar heb het gevoel dat ik nu nog meer het spel moet maken van achteruit. Ach, eigenlijk ben ik niet met mijn aantal doelpunten bezig. Liever 9 op 9 zonder goals dan scoren tegen City en met 5-1 verliezen."

Een verdediger kan onmogelijk voorspellen wat Skov gaan doen. Hans Vanaken

Waar ligt het plafond van Andreas Skov Olsen?

"Echt, hij gaat een hele mooie carrière maken. Skov is een van de beste spelers waar ik ooit mee samenspeelde bij Club. Hij heeft echt álles om op die positie te spelen." "Skov loopt goed, kan één-tegen-één buitenom én langs binnen passeren. Plus hij kan met beide voeten schieten. Een verdediger kan onmogelijk voorspellen wat Skov gaat doen."

Stel je dat één kwaliteit zou mogen overnemen van Casper Nielsen: welke zou het zijn?

"Doe dan maar zijn agressiviteit in de duels. Casper is een pitbull die ook goed kan voetballen. Het zit gewoon in hem dat hij er iedere keer zijn kop voor legt. Je hebt het gevoel dat, wanneer hij achter iemand aangaat, ook 9 van de 10 keer de bal heeft. Dat is fijn om in de ploeg te hebben."

Was Raphael Onyedika de belangrijkste zomertransfer voor Club?

"Misschien wel, ja. Raphael is een heel moderne nummer 6. Eentje die goed kan voetballen, rust uitstraalt aan de bal en verdedigend ijzersterk is. Man-op-man zal hij heel weinig gepakt worden. Soms moet hij nog wat leren om niet te snel zijn positie voor de defensie te verlaten, maar Raphael is zonder twijfel een enorm talent."

Ferran had makkelijk kunnen zeggen: "Ik kom van Barcelona en zal hier op het gemak meedraaien", maar zijn mentaliteit is perfect. Hans Vanaken

Had je verwacht dat Kamal Sowah nog zó belangrijk zou zijn voor Club?

"Eerlijk: ik kan me eigenlijk niet herinneren waar het fout is gelopen vorig seizoen. Tegen Oostende startte Kamal heel goed, maar dan… Ach, bij een topclub kan het soms gebeuren dat je moeilijk in de ploeg komt. Toch zag je op training steeds dat Kamal kwaliteiten had, alleen kwam het er tijdens matchen niet altijd uit. Of hij kreeg misschien te weinig kansen." "Ik heb sowieso altijd in hem geloofd. Het is mooi dat hij nu zo belangrijk is voor Club. Hij kan zo een mooi voorbeeld zijn voor anderen: als het niet meteen loopt, hoeft dat niet te betekenen dat je mislukt bent."

Is Ferran Jutgla de beste spits die je ooit meemaakte bij Club?

"We hebben hier een aantal goeie aanvallers gehad. Ik vergelijk Ferran een beetje met Abdoulay Diaby. Het is een heel vervelende spits om tegen te spelen. Hij kan goed meespelen met ons door in de bal te komen, maar dreigt ook door diep te gaan. Daarnaast staat hij stevig op zijn benen en spreken zijn statistieken voor zich." "Ferran is ook een harde werker. Evengoed had hij kunnen denken: "Ik kom van Barcelona en zal hier wel op het gemak meedraaien." Maar zijn mentaliteit is perfect. Hij wil steeds bijleren en is enorm fel bezig met zich te informeren over tegenstanders."