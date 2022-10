Transformatie van volleybalcompetitie: nieuwe naam én opnieuw op televisie

De hoogste volleycompetitie zet ook volop in op verdere digitalisering. Zo zullen alle wedstrijden live worden uitgezonden op de website van de Lotto League. "In de verschillende zalen zijn nieuwe camera's geïnstalleerd om een hoge opnamekwaliteit te garanderen."

En het is niet de enige verandering: dit seizoen wordt er ook elk weekend minstens één wedstrijd live op televisie uitgezonden op Proximus en Telenet. "In de finale van de play-offs zullen de verschillende wedstrijden allemaal live worden uitgezonden", legt Marie De Clerck, CEO van de Belgian Volley League, uit.

"Lotto zit in het DNA van de organisatie", is Luc Haegemans, voorzitter van de Belgian Volley League, zichtbaar tevreden. "Onze DNA's komen overeen."

"De prioriteit is om fans terug naar de zalen te trekken. Na de coronaperiode hadden sommige clubs meer moeilijkheden, net zoals in het voetbal en het basketbal", aldus de volleypreses. "Dat blijft een stevige uitdaging."

"We willen de komende seizoenen vier verschillende kampioenen zien." Dat moet de competitie spannender maken, want Maaseik en Roeselare verdelen de titels sinds 1995.

"Sommige clubs hebben al zo'n budget, maar de meeste zijn er nog lang niet. En als we een sterke competitie willen hebben, is het essentieel om iedereen stappen vooruit te laten zetten", verklaarde Luc Haegemans.

Maaseik, Roeselare of toch eens een andere club?

Regerend kampioen Roeselare en Maaseik, die respectievelijk 13 en 16 landstitels op de teller hebben, zijn opnieuw de favorieten voor het nieuwe seizoen in de Lotto Volley League, dat zaterdag start.

"Als uittredende kampioenen hebben we onze status te verdedigen", zei Steven Vanmedegael, coach van Roeselare. "De ambitie zal ook zijn om zo ver mogelijk te komen in de Champions League. Drie jaar geleden bereikte het team de kwartfinales voordat de coronapandemie roet in het eten gooide. De hoop is om zulke Europese avonden opnieuw te kunnen beleven."

Aalst, Menen, Gent en vooral Maaseik, dat afgelopen april de titelfinale verrassend niet haalde, zullen Roeselare het vuur aan de schenen willen leggen. "Onze club moet er dit jaar staan", aldus Maaseik-manager Dieter Leenders.

Zaterdag ontvangt Leuven op de eerste speeldag Achel en gaat Gent op bezoek bij Maaseik. Menen reist af naar Aalst. Zondag opent promovendus Guibertin zijn seizoen tegen de uittredende kampioen uit Roeselare.