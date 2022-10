Elia Viviani wint nog een keer, Matej Mohoric troeft Vingegaard nog af in eindstand in Kroatië

Met 8 seconden voorsprong dook Jonas Vingegaard als leider de slotrit van de Ronde van Kroatië in. De Tourwinnaar had gisteren gewaarschuwd dat het geen gezondheidswandeling zou worden en dat bleek ook.

Matej Mohoric had samen met zijn ploegmaats op een plannetje gebroed en dat plannetje klopte als een bus. Hij verraste Vingegaard bij de tussensprint en sprokkelde daar al 3 seconden.

In de gevaarlijke finale - met plaatselijke ronden in de Kroatische hoofdstad Zagreb - moesten de renners zowaar een paar honderd meer langs tramrails rijden. In de sprint was er geen kruid gewassen tegen Elia Viviani. De Italiaan van Ineos Grenadiers pakte nog maar zijn tweede zege van het jaar.

Maar belangrijker, in het wiel van Viviani reed Mohoric als tweede over de finish dankzij de hulp van ploegmaat Jonathan Milan. Zo snoepte hij dankzij de extra bonificaties de eindwinst nog af van Vingegaard.

"Ik ben heel trots dat ik dit samen met de ploeg heb klaargespeeld", reageerde Mohoric. "Ons plannetje bij de tussensprint klopte en in de eindsprint moest ik gewoon Viviani volgen. Dat lukte dankzij mijn ploegmaats. Ik had veel gezondheidsproblemen in de zomer, maar wou het jaar goed eindigen."