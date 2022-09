Vingegaard koerst pas 2 maanden na Tour weer in Kroatië: "Ik had een gek gevoel na de Tour"

Vingegaard won in juli in Frankrijk het duel van tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar. Hij was de tweede Deen die de Tour kon winnen na Bjarne Riis in 1996.



"Ik ben heel blij van hier te zijn", vertelde Vingegaard vandaag aan de verzamelde pers in Kroatië. "Dit is mijn eerste koers sinds de Tour, dus hopelijk ben ik in vorm. Ik zal in elk geval elke dag mijn best doen. Ik hoop het goed te doen, we hebben een sterk team."



Omdat hij zo lang afwezig bleef, zat de pers met heel wat vragen. Waarom herbegint hij nu in Kroatië? "Ik had in eerste instantie een break nodig na de Tour. Daarna wilde ik opbouwen naar Lombardije (op 8 oktober, red). Vorig jaar reed ik voor die koers een paar wedstrijden, nu wilden we het anders doen."



"We denken dat deze rittenkoers een goede voorbereiding is voor Lombardije. Bovendien is het ook een leuke wedstrijd."



Het parcours bevalt de geletruiwinnaar wel: "Al is het jammer dat er geen aankomst bergop is, dat had ik leuk gevonden. Maar er liggen toch heel wat heuvels én bergen op het parcours. Daar kijk ik naar uit. Ik ben sowieso blij dat ik weer competitief kan koersen."





Jumbo-Visma start niet met een specifiek doel: "We zijn hier om ons best te doen. Hopelijk ben ik goed genoeg om voor iets te vechten, maar dat moeten we afwachten."