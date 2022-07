Jonas Vingegaard is weer in het land, dat heet in Denemarken. En dat zal de Tourwinnaar geweten hebben. De Tour van 2022 vertrok dit jaar in Kopenhagen, Denemarken toonde zich een wielergek land met massa's volk voor de ploegenpresentatie en langs de kant van de weg. Drie weken later bij zijn terugkeer heten de Denen hun Tourheld op dezelfde manier van harte welkom terug. Een impressie.