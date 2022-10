"Zelfkritisch" Anderlecht: "Waar we nu staan, is misschien onze plaats"

"We moeten zelfkritisch en nederig zijn. Waar we nu staan (10e), is misschien onze plek en dan moeten we dat accepteren. Als je de ambitie hebt om hoger te staan, dan moet je matchen winnen."

"Het is nu niet het moment om verwachtingen uit te spreken of om grote uitspraken te doen", zei hij nog op de vraag hoe dit op korte termijn gekeerd kan worden.

"Je kunt nu negatief zijn en alles afbranden, maar dat is niet het verhaal van deze wedstrijd. We speelden goed en waren op alle vlakken beter, op efficiëntie na. Maar dat beslist een wedstrijd. Charleroi gaat met 3 punten naar huis."

Coach: "Ik kan mijn spelers weinig verwijten"

Felice Mazzu was opvallend mild in zijn analyse. "We zijn genoeg in de zestien verschenen, maar we misten efficiëntie. We hebben vaak de verkeerde keuzes gemaakt."

"We mogen dus gefrustreerd zijn en hopelijk komt dit niet verkeerd over, maar ik kan mijn spelers weinig verwijten."

"De wil was er. En nu moeten we blijven werken, want in voetbal kan er heel veel."

"Je moet blijven geloven. En je hoeft ook niet alles in de vuilnisbak te gooien. We moeten dat gebrek aan efficiëntie wel wegwerken."