Anderlecht-fans kunnen zaterdag laatste groet brengen aan Mister Michel in stadion

Aan de ingang van tribune 4, daar kunnen tussen 9 uur en 12 uur rouwende fans terecht. Zij die dat wensen kunnen ook een boodschap achterlaten in een rouwregister, meldt Anderlecht.



Het rouwregister zal ook beschikbaar zijn voor de avondwedstrijd van zondag tegen Kortrijk vanaf 18 uur. Voor die wedstrijd zal de club, samen met de supporters, zijn respect betuigen aan Mister Michel. Met onder meer een minuut stilte voor de aftrap in aanwezigheid van zoon Michael, bestuurslid van Anderlecht, en andere familieleden. De spelers zullen ook met een rouwband spelen.



Verschueren wordt maandag begraven in de Sint-Servaasbasiliek in Grimbergen. De uitvaartplechtigheid is enkel op uitnodiging toegankelijk.