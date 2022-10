Efficiënt Charleroi duwt Anderlecht naar rechterkolom, crisis loert om de hoek

Anderlecht - Charleroi in een notendop

Matig entertainment voor de rust

De eerste minuten waren fel, maar na een harde botsing tussen Silva en Andreou was de zin om ertegenaan te gaan getemperd. Pas na een schuiver van Vertonghen werd iedereen opnieuw wakker. Patron zeker, want hij sloeg een hard schot van Ashimeru weg en dook even later in de voeten van Silva.

Sluw Charleroi besteelt spilziek Anderlecht

Anderlecht moest komen en deed dat ook. Spitsen Silva en Esposito wrongen echter opgelegde kansen op de verdiende gelijkmaker de nek om. Zelfs Van Crombrugge rukte in de slotfase mee op om de boel te forceren. Het mocht niet baten. Meteen na afloop werd paars-wit bedolven onder een striemend fluitconcert. De crisis is niet veraf.

Na de rust was er meer geldingsdrang te merken. Patron redde al vroeg een botsend schot van Hoedt. Een volley van Verschaeren plofte recht in zijn armen. Patrons collega Van Crombrugge werd bijna verrast door een verre knal van Zorgane.

Van Crombrugge: "Staan misschien op onze plaats"

"De cijfers zijn barslecht", besefte de doelman van Anderlecht. "Het is niet het moment om grote uitspraken te doen. We moeten zelfkritisch en nederig zijn. Waar we nu staan, dat is misschien wel onze plaats op dit moment."

"Ik kan negatief zijn, alles afbranden en zeggen dat niets goed was. Maar dat is niet het verhaal van deze wedstrijd. We waren op alle vlakken beter, behalve op het vlak van efficiëntie. Maar dat beslist nu eenmaal vaak een wedstrijd."

Morioka: "Te vroeg om naar boven te kijken"

Ryota Morioka was met zijn goal de matchwinnaar voor Charleroi. "Ik ben natuurlijk heel blij met het resultaat. Op Anderlecht winnen is altijd moeilijk."

Morioka vierde de 0-1 niet. "Anderlecht is mijn ex-club. Ik heb hier een leuke tijd beleefd. Het is moeilijk uit te leggen waarom het hier niet lukte voor mij. Soms gebeuren die dingen in het voetbal."

"We kwamen naar hier om te winnen. Dit is heel belangrijk voor ons. Het is nog te vroeg om te zeggen of we naar boven kunnen kijken. We proberen gewoon elk weekend onze wedstrijd te winnen."