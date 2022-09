Ann Wauters: "Een teleurstellend WK? Neen, gewoon met de voeten op de grond"

Is het glas nu halfvol of halfleeg? Ann Wauters (41) weigert het WK basketbal van de Belgian Cats als teleurstellend te bestempelen. "Je mag nooit vergeten wie we zijn en waar we vandaan komen", benadrukt Wauters.

"De ambitie was top 8 en die is behaald", concludeert Ann Wauters na het verlies van de Belgische ploeg in de kwartfinales tegen Australië. "Het was een open WK. Enerzijds zal er, denk ik, dus wel teleurstelling zijn, maar anderzijds eindigen de Cats weer bij de top 8." "Dat is belangrijk in een overgangsperiode, nadat speelsters gestopt waren. Je kan dan niet altijd topresultaten verwachten." De halve finale was te hoog gegrepen? "Je mag ambitieus zijn, maar je moet ook realistisch zijn. Bij de laatste 4 is er geen Europees land." "We zijn een klein land met een kleine vijver. Je moet vooral regelmatig presteren. Af en toe zal het heel goed zijn, nu is de top 8 niet slecht." "Het is niet omdat je op het vorige WK de halve finales bereikt had, dat zoiets opnieuw lukt." "Aan de top blijven is moeilijk, zeker met een ploeg in transitie. Het vraagt tijd, het is normaal dat niet alles meteen even vlot gaat."

Is er bij Wauters, die in Tokio afscheid nam van de Cats, dan sprake van teleurstelling? "Neen, we staan gewoon met de voeten op de grond." "Je mag nooit vergeten wie we zijn en waar we vandaan komen. Het is belangrijker om consistent te zijn en om te blijven presteren. Dat doen de Cats nu al 6 jaar."

"Op het EK zal de druk veel groter zijn"

Ann Wauters ziet dat er "nog veel progressie mogelijk" is. "Dat is het positieve, want er waren toch een zestal nieuwkomers op dit WK." Niemand zal of kan ontkennen dat de blessure van Emma Meesseman een ferme streep door de rekening was. "We mogen haar waarde niet onderschatten, maar je mag ook niet alles op Emma schuiven. Ze kan dit ook alleen maar brengen als de ploeg goed draait." "Ze is niet de speelster die alles zal forceren, ze is wel de ultieme teamplayer. De ploeg moet draaien en dan schittert zij ook." "De speelsters zullen hier allemaal uit leren", weet Wauters, die ook al zachtjes kijkt naar het EK van volgend jaar. "Daar zal de druk veel groter zijn, want daar moet je presteren." "Op dat EK moet je je kwartfinale wel winnen als je naar de Spelen wil. Op korte tijd moeten de Cats dan met die druk leren omgaan."