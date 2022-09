Van der Poel over heisa: "Dacht het zelf op te lossen, maar zou nooit iemand pijn doen"

Gisteren moest Mathieu van der Poel nog voor de Australische rechter verschijnen voor het incident met de tienermeisjes in zijn hotel op de vooravond van het WK, een dag later moest hij in Zaventem de pers trotseren.

Van der Poel bekende in de rechtbank in de fout te zijn gegaan, iets wat hij bij zijn terugkomst herhaalde voor de camera. "Natuurlijk heb ik spijt. Ik had dit anders moeten aanpakken, maar het is helaas wel gebeurd."

Had Van der Poel niet de receptie of iemand van de Nederlandse ploeg op de hoogte moeten stellen? "Het was al laat en ik wou slapen. Ik dacht het zelf op te lossen, maar dat is fout uitgedraaid. Helaas kan ik daar nu niets meer aan veranderen."

Vandaag doken ook (schimmige) beelden op van het incident, waarbij Van der Poel verhaal ging halen bij de meisjes. "Er deden verhalen de ronde over duwen en zo, maar dat is allemaal niet gebeurd."

"Ik heb één meisje bij de arm gehad, zeker niet met de bedoeling om haar pijn te doen. Iedereen die mij kent, weet dat ik nog nooit iemand pijn heb gedaan."

Van der Poel hoopt het incident snel af te kunnen sluiten. "Ik probeer dit achter me te laten en weer vooruit te kijken. Ik ben blij dat ik weer in het land ben. Nu zoek ik even de rust op van thuis. Het is aan de ploeg om het voort af te handelen."