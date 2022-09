Dagboek Dewulf: "Drank vloeide rijkelijk en ook mond van moppentapper Serry stond niet stil"

Voor het eerst maakte hij deel uit van de Belgische WK-selectie bij de profs, meteen mocht hij een wereldtitel met zijn land vieren. Stan Dewulf geeft ons in zijn laatste dagboek een unieke inkijk in zijn wegrit en de festiviteiten na afloop.

Goh, wat een dag. Waar moet ik beginnen? Misschien met één woord: surreëel.

Door de stress sliep ik niet geweldig de nacht voor de wedstrijd, maar tijdens het WK groeide het vertrouwen. Het plannetje van de bondscoach werkte perfect. Om iets van op de bespreking zo in werkelijkheid uit te voeren, is niet makkelijk. Toch kregen we het geflikt.

Hoe Pieter zijn rol heeft vervuld tijdens de koers, was machtig. Ook Quinten was top en de manier waarop Remco het dan ook afmaakt... dat was uniek om mee te maken. Ik heb maar van een ding spijt: dat ik niet ben afgestapt om de legendarische prestatie van Remco met mijn eigen ogen te zien. Lees voort onder de Instagram-post.

Australische nachtleven in met de Fransen

Hoe ik de nacht verteerd heb? Eerlijk toegegeven: ik was vanochtend wakker, maar niet fris. Na een gezellig diner met de ploeg, hebben we een bar in de buurt onveilig gemaakt samen met de Fransen.

Remco hield het bij cola, de rest deed toch flink zijn best om de tent zonder alcohol te zetten. De gin-tonics en het bier vloeiden rijkelijk. En ook de mond van moppentapper Pieter stond niet stil, wat voor een heerlijke sfeer zorgde.

Jammer genoeg sloot de bar - naar Belgische normen - tamelijk vroeg. Dus op zich lagen we op tijd in ons bed. Geen drama, want dat gaf ons de kans om vandaag een citytrip naar Sydney te doen voor we weer op het vliegtuig sprongen.

Een regenboogtattoo komt er niet, maar de herinneringen blijf ik koesteren. Stan Dewulf

De groep voelt dat die een unieke prestatie heeft neergezet. En dat schept een hechte band. Ik denk dat we de weken in Wollongong niet snel zullen vergeten. Een regenboogtattoo gaan we net niet zetten, maar de herinneringen ga ik zeker blijven koesteren.

We hebben al een pact gesloten met de ploeg: volgend jaar gaan we met dezelfde renners, pakken we weer de wereldtitel en voorzie ik genoeg van mijn bier "Etappe" om het goed te vieren! Of we kunnen er toch al van dromen.

Maar eerst ga ik een paar dagen rust nemen in België en van qualitytime genieten met mijn vriendin, Kayla. Daar kijk ik enorm naar uit.

Tot de volgende!