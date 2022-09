Aimé Anthuenis kroop door oog van coronanaald: "2 keer zou ik morgen niet halen"

"Onkruid vergaat niet zegt men langs mijn kanten", opent Anthuenis. "Ik heb veel geluk gehad. Ik heb veel te danken aan de zorg in het algemeen. Je vergeet dat niet rap", blikt hij bewogen terug. "Maar nu is het voorbij."

Anthuenis lag 6 maanden in het ziekenhuis, waarvan 6 weken in coma. "Ik lag 4 maanden op de intensieve afdeling en daarna volgden nog 2 maanden revalidatie. Dat is lang."



"Iedereen vraagt me nu wat coma is, maar ik weet het eigenlijk zelf niet zo goed."



De voetbaltrainer op rust moest alles weer leren: "Praten, wandelen, eten, drinken. Dat was nog het moeilijkst. Ik mocht 4 maanden niet eten, omdat corona heel wat zaken met zich meebrengt."



"Ik had geen reuk- of smaakverlies, maar mijn slikspieren waren weg. Ik mocht geen vocht in de longen krijgen. Dus moest ik 4 maanden oefeningen doen om onder meer die slikspieren weer te trainen."



Ondertussen is die coronacrisis een nare herinnering: "Ik voel me nu beter dan vroeger." En zoals een voetbalgrootheid ooit zei: "Elk nadeel heb zijn voordeel": "Ik was 25 kilogram kwijt. Anders geraak je die nooit kwijt. Dat was nog de goede kant van covid."