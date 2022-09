Trainerswissel bij Cercle Brugge: "Er is in dit seizoen geen tijd te verliezen"

"We geloven dat onze kern voldoende kwaliteit telt om veel beter te doen en we denken dus dat we hoger moeten staan. Dit was de beste beslissing."

"We hebben dit seizoen ook nog maar één keer gewonnen en dat ligt niet in lijn met onze verwachtingen en met de kwaliteiten van deze groep."

"Niet alleen qua punten, ook qua prestaties. We dwingen minder kansen af en we slikken meer goals."

Volgens Carlos Avina is Cercle Brugge niet over één nacht ijs gegaan. "We maken meestal elke 5 matchen een diepgaande analyse en we constateren duidelijk een negatieve trend sinds eind vorig seizoen", legt de TD van Cercle uit.

Dominik Thalhammer nam in november over van Yves Vanderhaeghe en kreeg Cercle Brugge met stevige pressing lange tijd op de rails.

"We hebben goed gespeeld tegen onder meer Club Brugge en Anderlecht, maar iedereen kent onze sterkten en nu moeten wij ons weer aanpassen en nieuwe wapens vinden. We moeten terug naar de basis."

"We bleven in de verkeerde richting gaan en we werden hiertoe gedwongen. Dit is ook een speciaal seizoen met het WK in december en 3 degradanten. Er is geen tijd te verliezen. Dit was het moment om het te doen door de interlandbreak."

De degradatiestress heeft Cercle dus al bereikt. "Ja. We willen niet alleen in 1A blijven, we willen ook de vooruitgang van de jongste jaren bewaren. Dan was het beter om snel te veranderen."