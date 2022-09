Wereldkampioen Spanje klopt Frankrijk en is nu ook Europees kampioen

In een bomvolle Mercedes-Benz Arena in Berlijn traden Spanje en Frankrijk ten tonele voor de apothéose van het EK basket. Wereldkampioen Spanje - in de groepsfase nog opgerold door de Belgian Lions - had Duitsland gewipt in de halve finale, Frankrijk was over Polen gewalst op weg naar de finale.

Het waren de Spanjaarden die het best begonnen aan de partij. Met de NBA-broertjes Hernangomez greep het Frankrijk bij de keel, dat met NBA-sterren Gobert en Fournier inspiratieloos acteerde. Aan de rust leidde Spanje met 47-37.

Frankrijk moest reageren in het derde kwart en deed dat ook. Real Madrid-speler Heurtel nam zijn team bij de hand en verkleinde de kloof tot amper drie puntjes. Maar lang duurde de Franse renaissance niet. Spanje reageerde kloek en vergrootte de kloof opnieuw tot 66-57.

De Fransen hadden in het slotkwart een mirakel nodig, maar dat kwam er niet. Het tactische plan van Spanje klopte volledig: de wereldkampioen zou uiteindelijk meer dan 30 punten vanuit de turn-over scoren, Frankrijk vond geen antwoord op de Spaanse omschakeling. 88-76 was de eindstand.

Spanje voegt zo een Europese titel bij zijn wereldtitel en de Belgian Lions blijven zo de enige ploeg op dit EK dat Spanje kon kloppen. Eerder vanavond klopte Duitsland Polen in de strijd om het brons: 82-69. De 13.000 thuisfans stuwden Dennis Schröder (26 punten) en co naar een internationaal podium.