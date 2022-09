Het kleine kantje van Luka Doncic: hoe hij confrontatie met Kevin Tumba zocht én vond

Zijn talent en kwaliteiten staan buiten kijf, Luka Doncic was ook tegen de Belgian Lions in de 1/8e finales van het EK basketbal een klasse apart. Maar de NBA-ster van Slovenië liet zich ook van een minder fraai kantje zien.



Zo was hij vaak aan het mekkeren en probeerde hij de refs te beïnvloeden en hij had het duidelijk niet voor Kevin Tumba. Geen idee of het blockshot van de Belgische center in de eerste helft daar iets mee te maken had. In de tweede helft liep het helemaal fout.



Na een verdedigende actie van Tumba waarbij Doncic een fout had verwacht én een opmerking van de Belgische speler, gaf hij Tumba na de rust een fikse por (video 2). Tumba ging theatraal tegen de grond en werd daarvoor de les gespeld door de scheidsrechters.