Sanne Cant (31) verlengt bij "familie" Crelan-Fristads tot 2025

Cant en co. werden voorgesteld in het regionale hoofdkantoor van Crelan in Antwerpen. De drievoudige wereldkampioene blijft nog enkele jaren het uithangbord. "Ik ben blij dat ik tot 2025 heb kunnen verlengd. Ik ben hier al sinds 2009 en zal hier wellicht ook mijn carrière beëindigen." Hier, dat is bij het team van de broers Roodhooft.



"De ploeg voelt aan als een familie en crossen in een familiale sfeer is altijd plezant. Ik hoop dit seizoen weer mee te strijden voorin. Die aansluiting hoop ik weer te kunnen maken."



"Natuurlijk zou een veertiende Belgische titel ook mooi zijn. Als ik erover nadenk, is het best speciaal dat het al 13 keer gelukt is, want het gaat niet alleen om je eigen prestatie, maar ook om materiaal dat stand moet houden."