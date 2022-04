Alpecin-Fenix haalt jong veldrit-geweld Wyseure, Vandebosch en Verstrynge definitief binnen

Het Tormans CX-team, de ploeg van onder anderen Quinten Hermans, heeft een erg vruchtbaar seizoen achter de rug in het veld. Het opereerde onder de vleugels van wegploeg Intermarché-Wanty-Gobert, maar wil meer.

Jan Tormans, de geldschieter van het veldritproject, rukte zich na het seizoen los bij de Belgische WorldTour-ploeg en zocht heil in een project met Patrick Lefevere, de patron van Quick Step-Alpha Vinyl.



Maar er zat een flinke kink in de kabel van het team na die deal. De renners die Tormans helemaal op de kaart gezet hebben – Quinten Hermans, Corné van Kessel, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure – zitten in de portefeuille van de Nederlander Hans van Kasteren.

Hun contract bij Intermarché-Wanty-Gobert liep dit jaar af en hij besloot om niet in zee te gaan met Tormans en Lefevere. Een serieuze bom in veldritland. Coach Bart Wellens illustreerde dat toen op zijn sociale media met een mes in zijn rug.



Alpecin-Fenix lag meteen in poleposition om de renners naar hun ploeg te lokken. Met succes, vanmorgen maakte de ploeg bekend dat Joran Wyseure en Emiel Verstrynge alvast een contract getekend hebben.

Ook Toon Vandebosch waagt de overstap van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Ter Info: Quinten Hermans en Corné van Kessel zijn nog tot eind dit jaar gebonden aan een lopend contract.