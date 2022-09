Aster Vranckx over transfer naar Milan: "Grote stap in mijn carrière"

Enkele dagen na zijn transfer naar Milan komt de stadsderby tegen Inter van vanavond wellicht nog iets te vroeg voor Aster Vranckx. Op de dag van de Derby della Madonnina heeft de 19-jarige middenvelder wel voor het eerst gesproken als speler van de Rossoneri. "Dit is een grote stap in mijn carrière en ik zal alles geven voor deze club", vertelt hij in een filmpje dat Milan deelde op sociale media. "In het leven moet je altijd vooruit willen gaan, je dromen najagen en nooit opgeven."

"Het is leuk dat er hier nog andere Belgische spelers zijn. Ik ken Alexis en Divock een beetje, maar niet zo goed als Charles. Hij zei me dat Milan een uitstekende club is en dat de spelerskern van een hoog niveau is. Ik voelde me meteen welkom."





"Milan is voor mij Ronaldinho en Kaka. Dat waren fantastische spelers. De Serie A is erg tactisch en er loopt veel kwaliteit rond. Dat prikkelt me nog meer."





Vranckx koos ook in Milaan voor rugnummer 40. "Dat is het rugnummer waarmee ik mijn carrière gestart ben en ik hou ervan. Ik heb goede jaren gehad met dit nummer en ben dan ook blij dat ik eraan kan vasthouden."