AC Milan maakt recordtransfer Charles De Ketelaere officieel: "Ik was overweldigd door de interesse"

clock 20:52 20 uur 52. Charles De Ketelaere heeft uiteindelijk getekend tot 2027 en zal met rugnummer 90 bij de Italiaanse kampioen spelen. . Charles De Ketelaere heeft uiteindelijk getekend tot 2027 en zal met rugnummer 90 bij de Italiaanse kampioen spelen.

clock 20:50 20 uur 50. Witte rook! Het lange wachten is voorbij: Club Brugge en AC Milan bevestigen de transfer van Charles De Ketelaere. Het goudhaantje is de duurste uitgaande transfer in de Belgische competitie. . Witte rook! Het lange wachten is voorbij: Club Brugge en AC Milan bevestigen de transfer van Charles De Ketelaere. Het goudhaantje is de duurste uitgaande transfer in de Belgische competitie.

clock 20:50 20 uur 50. Als Club kunnen we alleen maar trots zijn dat een jeugdproduct vertrekt naar de Italiaanse landskampioen. We hebben Charles zien en helpen groeien tot de speler die hij vandaag is en wensen hem alle succes in zijn nieuwe avontuur. . Vincent Mannaert (manager Club Brugge). Als Club kunnen we alleen maar trots zijn dat een jeugdproduct vertrekt naar de Italiaanse landskampioen. We hebben Charles zien en helpen groeien tot de speler die hij vandaag is en wensen hem alle succes in zijn nieuwe avontuur. Vincent Mannaert (manager Club Brugge)

clock 20:49 20 uur 49. Uiteraard ben ik heel blij met deze volgende stap. Als jonge speler heb je de ambitie om ook in het buitenland aan de top te kunnen spelen. Ik wil iedereen bij Club bedanken voor alle kansen die ik er kreeg en het zal altijd mijn thuis blijven. Charles De Ketelaere. Uiteraard ben ik heel blij met deze volgende stap. Als jonge speler heb je de ambitie om ook in het buitenland aan de top te kunnen spelen. Ik wil iedereen bij Club bedanken voor alle kansen die ik er kreeg en het zal altijd mijn thuis blijven. Charles De Ketelaere

clock 19:41 19 uur 41. Charles De Ketelaere maakt (straks) overstap naar AC Milan en is duurste uitgaande transfer ooit in België. Charles De Ketelaere maakt (straks) overstap naar AC Milan en is duurste uitgaande transfer ooit in België