Heidi Van de Vijver ondanks kanker in Tour de France Femmes: "Thuis denk ik er toch constant aan"

De Tour de France Femmes mag dan wel een eersteling zijn, toch telt de koers heel wat officiële en officieuze voorouders. Eentje daarvan, de Tour de la CEE Féminin, werd in 1993 gewonnen door Heidi Van de Vijver. Nu is ze er opnieuw bij, als ploegleidster bij Plantur-Pura (de ploeg van onder meer Sanne Cant).

"Dit is een bijzonder moment. Ik wist dat de Tour ooit zou terugkeren voor ons, maar het is ongelooflijk dat het 29 jaar heeft geduurd. Het is fantastisch dat we na zo lang wachten zoveel appreciatie krijgen."

Volgens Van de Vijver was de wedstrijd toen goed georganiseerd, maar is het grootste verschil de omkadering. "We hadden misschien 2 verzorgers, nu zijn de teams hier met 20-25 mensen personeel voor 6 rensters."