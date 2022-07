Sven Vanthourenhout ziet grote progressie bij Jasper Philipsen: "Er zitten wat meer pk's onder de motorkap"

"Hij gaf na afloop toe dat hij dat foutje maakte", vertelt bondscoach Sven Vanthourenhout in Vive le Vélo. "Het kost hem misschien de ritzege, maar het is duidelijk dat hij een stap gezet heeft."

"Door Laporte een kans te geven heeft Van Aert hem in zijn binnenzak"

In functie van het WK in Leuven afgelopen najaar werkte bondscoach Sven Vanthourenhout ook vaak samen met die andere Belgische smaakmaker in deze Tour, Wout van Aert.

"Hij is zo sterk en dan ben je uiteraard altijd iets intelligenter. Van Aert is mee gegroeid met de ploeg en heeft geleerd. Hij is vandaag op alle vlakken een volwaardige renner. Hij is een zeer sterke eendagsrenner en kan ook scoren in het rondewerk."

Het is volgens Vanthourenhout heel verstandig van Van Aert om af en toe zijn ploegmaats de vrijheid te gunnen: "Door de kans te geven in etappes zoals vandaag heeft hij iemand als Laporte wel in zijn binnenzak."

"In de E3 kan hij dan bijvoorbeeld wel afdwingen dat de zege voor hem is. Dat kan ook in een klassieker in het najaar. Het is duidelijk dat de ploeg ook daar mee bezig is."