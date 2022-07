De Jaspers (Philipsen en Stuyven) balen: van "mijn schuld" tot "weer hetzelfde liedje"

Jasper Philipsen eindigde vorig jaar in de Tour 3 keer tweede en ook in de editie van 2022 zit hij al aan 2 tweede plaatsen (zij het nu wel met een zege). "Deze is mijn schuld", bekent hij.

"Ik had een bocht op anderhalve kilometer van het einde verkeerd ingeschat en verloor het wiel. Ik had mijn loods Krieger nog verwittigd, maar die hoorde mij blijkbaar niet."

"Daarna was het chaos. Er waren niet veel ploegmaats meer en daar profiteerde Laporte van. Ik had nog met hem mee kunnen springen en zo mijn sprint opofferen, maar ik koos ervoor om te wachten."

"In de sprint was ik duidelijk de sterkste. Dit is een gemiste kans, want ik had goeie benen. Dit mocht niet gebeuren", is hij streng. "Alles op zondag dan maar."