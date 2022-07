Tankink ziet toch nog mogelijke zwakke plek bij Vingegaard: "Stress kan hem parten spelen"

"Hij probeerde hem te bestoken in de Alpen en in Mende met voortdurende tempowisselingen, maar het is hem inderdaad voorlopig nog niet gelukt om de Deen af te schudden."

In Vive le Vélo twijfelde analist Bram Tankink daar toch nog aan: "Het was echt een loodzware etappe", opende de Nederlandse ex-prof. "Het tempo lag bizar hoog door het werk van UAE. Ze reden op kop in de hoop dat Vingegaard een moeilijk moment zou kennen."

Sinds de dubbelslag van Jonas Vingegaard op de Col du Granon is de Deen ijzig kalm gebleven. Hij pareert elke demarrage van Tadej Pogacar vlot en lijkt op weg naar zijn allereerste eindzege in de Ronde van Frankrijk.

Stress en oppassen voor de tijdrit

Tankink merkt ook een enorme evolutie bij de 26-jarige Deen van Jumbo-Visma: "In 2019 won hij de koninginnenrit in de Ronde van Polen en hij leek de eindzege binnen te halen, maar daags nadien kon hij niet meer eten van de stress en zakte hij door het ijs."

"Nu lijkt hij enorm koelbloedig, maar dat zou het enige kunnen zijn waardoor hij toch nog in de problemen komt. Al ziet dat er op dit moment niet zo naar uit."

Wieleranalist Bram Tankink vindt ook dat Vingegaard geen kansen mag laten liggen om verder uit te lopen op Pogacar: "Op dit moment heeft hij 2'18" voorsprong in de tijdrit. Er mag met die voorsprong echt niets gebeuren in de rit naar Hautacam of in die bijzonder lange tijdrit."

"Ooit verloor podiumkandidaat Michael Rasmussen 7 minuten in een tijdrit terwijl dat niet in de lijn der verwachtingen lag. Dat was overigens ook het geval in 2020 toen Roglic het geel nog verspeelde aan Pogacar."

"Ik weet niet of ik het zou aandurven om met die voorsprong naar de tijdrit te trekken. Als dragen van het geel moet je het altijd proberen afmaken."

"Ik denk ook niet dat Vingegaard kon wegrijden bij Pogacar vandaag. Achteraf hoorde je toch vooral dat Jumbo-Visma heel blij was met het consolideren van de voorsprong. Ik verwacht echt nog een laatste spannende etappe in de Pyreneeën."