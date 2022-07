Ex-Genk-verdediger Kalidou Koulibaly versiert toptransfer naar Chelsea

Kalidou Koulibaly moet bij Chelsea de defensieve leemte invullen die vertrekkers Antonio Rüdiger (Real Madrid) en Andreas Christensen (FC Barcelona) lieten.

De 31-jarige verdediger voetbalde sinds 2014 bij Napoli, daarvoor speelde hij twee jaar voor Racing Genk. In de Serie A ontwikkelde hij zich tot een van de beste centrale verdedigers ter wereld.

Koulibaly had bij Napoli een contract dat volgende zomer zou aflopen. Chelsea zou nog zo'n 40 miljoen euro betalen voor de Senegalese international.



"Ik ben heel blij hier te zijn", zegt Koulibaly in een eerste reactie. "Chelsea is een grote ploeg en het was altijd mijn droom om in de Premier League te spelen."



"Chelsea kwam in 2016 al een eerste keer langs voor me, maar we raakten er toen niet uit. Nu waren ze er weer en ik aanvaarde hun bod omdat ik heel graag voor hen in de Premier League wilde spelen. Mijn goede vrienden Edou (Mendy, red) en Jorginho (ex-Napoli, red) maakten de keuze voor me makkelijker."