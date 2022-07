Raheem Sterling ruilt Manchester City in voor Chelsea: "Blij om terug thuis te zijn"

Sterling is voor Chelsea de eerste zomeraanwinst in het Boehly-tijdperk. De 77-voudige Engelse international had nog een contract bij Manchester City voor één seizoen, maar wordt nu weggeplukt door de club uit Londen.

De 27-jarige Sterling groeide op in Londen op een steenworp van het Wembley-stadion. "Dit is mijn thuis, waar het allemaal begon. Geweldig dat ik nu wekelijks voor mijn familie en vrienden kan spelen", klinkt het op de website van zijn nieuwe club.



"Ik heb al veel mooie dingen bereikt in mijn carrière, maar er is nog veel meer moois om te behalen. Ik kijk ernaar uit om dat in het shirt van Chelsea te doen, onder leiding van Thomas Tuchel."

Sterling zette bij Chelsea zijn krabbel onder een contract tot juni 2027. Eerder vandaag nam hij uitgebreid afscheid van de fans van Manchester City.

"Wat een avontuur is het geweest. Ik ben in Manchester aangekomen als twintiger. Vandaag verlaat ik de stad als een man. Bedankt voor jullie eindeloze steun. Het is een eer geweest om het shirt van Manchester City te mogen dragen."

Sterling won met Manchester City onder meer 4 keer de Premier League. Het lukte de club niet de Champions League te winnen. Vorig seizoen verloor Manchester City de finale en dit jaar was de halve eindstrijd het eindstation.