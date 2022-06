Nieuwe eigenaar Chelsea schuift meest invloedrijke vrouw in het voetbal aan de kant

Granovskaia stond in voor de zakelijke kant van de transfers en bouwde de afgelopen jaren een reputatie op als harde onderhandelaar. "The shadowy Tsarina of Stamford Bridge" werd door The Times uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw in het voetbal.



Voor Rode Duivels Eden Hazard, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku is de Russisch-Canadese zakenvrouw geen onbekende. Granovskaia had een belangrijke stem in al hun transfers naar of weg van Chelsea.



Granovskaia is niet de enige die plaats moet maken voor een nieuw regime. Ook voorzitter Bruce Buck moet vertrekken. Todd Boehly neemt hun taken voorlopig zelf over. Hij gaat meteen een drukke mercato tegemoet. Een zware opgave, gezien zijn onervarenheid in de voetbalwereld.



Het vertrek van Romelu Lukaku naar Inter wordt eerstdaags afgerond. En langs inkomende zijde flirt Chelsea met Ousmane Dembele (Barcelona) en Raheem Sterling (Manchester City).