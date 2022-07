BEKIJK: Belgische touwtrekkers veroveren brons op Wereldspelen: 8e medaille voor ons land

Bekijk België-Duitsland om het brons:

België als 4e naar halve finales

Trainer Ief Smets: "Onbeschrijfelijk na aarzelende start"

Alle begin is moeilijk, zo bleek ook voor onze touwtrekkers. "We beginnen aan het toernooi hoe we eigenlijk niet mogen beginnen, met een 1-1 tegen Italië", analyseerde trainer Ief Smets de voorronde van de Belgen.



"We moeten tegen de Italianen altijd winnen. Er waren er al die dachten dat het gebeurd was. We wisten vooraf dat Groot-Brittannië heel sterk was en we verloren. Na een 1-1 tegen Duitsland wonnen we van Nederland. We stootten door en bij de laatste vier weet je dat alles kan."



"De Zwitsers zijn buiten categorie, dat beseften we al vooraf. In de match om brons dienden we ons eigen spel te spelen. We moesten de match in handen houden en hen fouten laten maken en breken."



"We hebben brons: dat is onbeschrijfelijk. We begonnen op de Wereldspelen van 2013 met een zesde plaats op zes", besloot de Belgische trainer. "Vier jaar later overtroffen we onze verwachtingen met een vierde plaats."



"Nu legden we er een beetje druk op, vorig jaar werden we immers wereldkampioen bij de clubs in een andere gewichtsklasse, maar we vielen 50 kilogram af met de ploeg. We veroveren nu onze eerste medaille in een landencompetitie op het hoogste niveau."



Luc Mertens was een van de Belgen die het brons letterlijk mee over de streep trok. "Dit geeft een overweldigend gevoel. Na een aarzelende start ging het hoe langer hoe beter. Brons halen is subliem. We kunnen naar de toekomst toe nog hoger mikken."