Jérémy Lorsignol kan geen 2e parkour-plak pakken op dag 4 Wereldspelen, hij wordt 5e

07 uur 49. Kijk naar de finalerun van Jérémy Lorsignol (in het grijs): hij wordt 5e in speedparkour.

clock 07:19

07 uur 19. Jérémy Lorsignol wordt 5e in speedcompetitie parkour. Daags na zijn bronzen medaille op de freestyle in parkour heeft Jérémy Lorsignol de 5e plaats behaald in de speedcompetitie. De 36-jarige Belg stootte door naar de finale als 5e in zijn reeks. Bij parkour moet een hindernissenparcours afgewerkt worden: ofwel met acrobatische figuren (freestyle) ofwel op snelheid (speed). Lorsignol had 25"93 seconden nodig, het goud was voor de Oekraïner Bogdan Kolmakov in 20"75. .