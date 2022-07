Belgische vrouwen veroveren brons op 4x25m reddend zwemmen met pop: "Hard voor gewerkt"

De Belgen tikten aan in 1'23"41. Alleen de Duitsers (1'21"21) en het Franse viertal (1':22"79) waren sneller.



Het is voor de Belgische delegatie de zesde medaille op deze Wereldspelen, na drie gouden en een bronzen van Bart Swings in het skeeleren en brons van Jérémy Lorsignol in het freestyle parkour.



In de 4x50 meter medley deed het Belgische viertal het minder goed. Ze werden 8e en laatste. Duitsland verbeterde met 1'35"82 het wereldrecord. Hongarije werd 2e, Italië 3e.



Individueel moest de 35-jarige Romanini vrede nemen met een 6e plaats in de 50 meter popduiken. De jonge Bo Van de Plas (20) finishte als 5e in de 100 meter popvervoeren met zwemvliezen.



Zondag werden Romanini, Boogaerts, Lindekens en Van de Plas achtste in de 4x50 meter hinderniszwemmen.



"We hebben hier hard voor gewerkt, het is een hele opluchting dat het dan lukt", reageerde Romanini.



"Het popzwemmen is altijd al de sterkte van de Belgen geweest. Het is ons hoofddoel en sinds 2017 veroverden we er op wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen en World Games telkens eremetaal in."



"Recent verloren we wel ons wereldrecord, maar we halen nog altijd brons en hebben nog altijd het record van de World Games. Dat is mooi. Nu kunnen we wat vieren en even rusten. Dan werken we weer naar het volgende doel toe. In september zijn er al de wereldkampioenschappen in Italië."