Goudkoorts! Dominante Swings graait in puntenkoers al 3e goud weg op Wereldspelen

Na 3 medailles op de piste sloeg Swings ook toe op de weg tijdens de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham.

Onze landgenoot domineerde de puntenkoers van 10 kilometer met 27 punten, het hoogst haalbare. De Colombiaan Daniel Zapata Martinez, de nummer 2, volgde op ruime afstand met 8 punten. De Mexicaan Mike Alejandro Paez Cuellar werd 3e.

Voor Swings, die eerder op de dag al de afvallingskoers won, was het al zijn 4e medaille in 4 races op de Wereldspelen: hij pakte in Birmingham al 3 keer goud en 1 keer brons.

De olympische kampioen massastart was er ook de voorbije twee edities van de Wereldspelen bij in Cali en Wroclaw. Hij zit nu al aan 11 medailles in totaal: 7 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen plakken.

Swings heeft normaal gezien nog één race op zijn programma staan op de Wereldspelen. Hij kan een 5e medaille veroveren in Birmingham op de afvallingskoers van 15 km op de weg.