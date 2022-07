Wereldspelen: karateka Mahauden 7e, rock-'n-rolldansers 9e, net als powerlifter Van Heesvelde

clock 11:08 11 uur 08. Kijk naar Marie Peters en Benedikt Andres in de halve finale rock-'n-roll. Kijk naar Marie Peters en Benedikt Andres in de halve finale rock-'n-roll

Powerlifter Jeroen Van Heesvelde wordt 9e. Zwaargewicht Jeroen Van Heesvelde heeft een 9e plaats weggekaapt in het powerliften. De 32-jarige Van Heesvelde kwam in totaal aan 942,5 kilogram (365 kilogram bij de squat, 267,5 kilogram bij de bench press en 310 kilogram bij de deadlift). Hij verdiende 96,40 punten. De lichtere Oekraïner Volodimir Risjijev tilde een totaal van 1.002,5 kilogram en veroverde met 108,87 punten het goud. Het zilver ging naar Ian Bell (Amerikaanse Maagdeneilanden), het brons naar Danylo Kovalov (Oekraïne).



Dansers Benedikt Andres en Marie Peters stranden in halve finale. De halve finale was het eindstation voor dansers Benedikt Andres en Marie Peters in de Rock 'n' Roll-competitie. Met 67.59 punten werden ze 9e in de halve finale. Het Belgische duo eindigde als 10e in de eerste ronde met een totaal van 54.14 en dwong nadien in de "Hope Round" met een vierde plaats (60.14) zijn plaats in de halve finales af. Voor de finale werden zaterdag 6 duo's geselecteerd uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Tsjechië en Frankrijk.



10 km skeelerrace van Swings afgelast. Normaal had Bart Swinngs zaterdag ook de afvallingskoers over 10 km moeten skeeleren, maar door een stevig onweer net voor de start is de wedstrijd afgelast. De 16 deelnemers wachtten een uur, maar vergeefs. Skeeleren op een natte piste is heel gevaarlijk. Op de eerste dag gooide de regen ook al roet in het eten, maar toen konden de races - met vertraging - wel doorgaan. Vanaf zondag begint het skeelerprogramma op de weg. Swings pakte hier al goud op de 10 km puntenafvalling en brons op de 1.000 meter, in totaal.



Mahauden sneuvelt in groepsfase karate. Quentin Mahauden is er in Birmingham niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de halve finales in de karate kumite in de categorie tot 75 kilogram. De 20-jarige Quentin Mahauden werd in de groepsfase uitgeschakeld als vierde en laatste in zijn groep. De top 2 plaatste zich voor de halve finales. De jonge Mahauden, goudenmedaillewinnaar op de Olympische Jeugdspelen van 2018 in Buenos Aires, werkte eerst een onbesliste wedstrijd (5-5) af tegen de Kazach Nurkanat Azhikanov, waarna hij het onderspit moest delven tegen de Egyptenaar Abdalla Adelaziz (4-12) en Oekraïner Stanislav Horuna (0-2). Die laatste twee haalden de halve finales. Mahauden werd vorig jaar vijfde op het wereldkampioenschap en derde op het EK U21.