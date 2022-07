Ook goud op 10.000m afvalling voor Bart Swings: 3e medaille in 3 races op Wereldspelen

Bart Swings maakte een doel van de Wereldspelen, waar hij zijn eerste liefde volop kan beleven. En zijn piek rendeert: na 3 wedstrijden telt de 31-jarige allrounder evenveel medailles.



Zijn wedstrijd van vandaag had eigenlijk gisteren moeten plaatsvinden, maar een flink onweer gooide roet in het eten. Daarop werd de race naar de volgende ochtend iets na 8 uur lokale tijd gezet.



En Swings was goed wakker. Hij deelde zijn race, waarbij elke 400 meter iemand van de 16 deelnemers afviel, goed in. In het eerste deel kwam hij een paar keer op kop, om zich tussen km 3,5 en 6,8 op de 4e plaats te nestelen. In de finale kwam hij weer naar voren.



In kilometer 9 verstopte hij zich nog op de 5e plaats, maar op 400 meter van het einde lag hij op kop en dat gaf hij niet meer af.



Swings finishte in 15'16"914, bijna een halve seconde rapper dan de Colombiaan Daniel Zapata Martinez (15'17"393), de Italiaan Giuseppe Bramante (15'21"510) liep 4,5 seconden later binnen voor brons.



Later vandaag - om 19.56 uur Belgische tijd - doet Swings ook nog de 10 km puntenkoers op de weg. Dinsdag volgt nog de 15 km afvalling op de weg.



Dit zijn zijn derde Wereldspelen. Met Cali 2013 en Wroclaw 2017 erbij zit hij nu al aan 6 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen medailles.