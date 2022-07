2e dag, 2e medaille: Bart Swings pakt nu ook brons op Wereldspelen na diskwalificatie

Swings (31) plaatste zich met winst in zijn reeks (1'24"765) vlot voor de halve finales, waarin de Belg de snelste tijd (1'23"931) klokte.



In de finale kon Swings nooit echt een rol van betekenis spelen en moest hij leven met de vierde plaats (1'27"339). De Italiaan Duccio Marsili snelde naar de zege, voor de Chileen Ricardo Cristopher Verdugo Campos en Italiaan Giuseppe Bramante.



Maar Swings belandde alsnog op het podium: de jury diskwalificeerde Bramante, waardoor Swings toch nog een bronzen medaille mocht vieren.



Het zijn de derde Wereldspelen voor Swings, die eerder al in actie kwam in Cali en Wroclaw, waar hij goed was voor in totaal vier gouden, twee zilveren en een bronzen medaille.



Gisteren opende de Leuvenaar de Wereldspelen al met goud op de 10.000 meter puntenafvalling op de piste.