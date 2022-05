Bart Swings slaat skeelerafspraken over door liesblessure

Deze week kwam Swings in actie bij de Europa Cupwedstrijden in Geisingen en bij een marathon in Steenwijk. Hij boekte er zijn eerste zeges van het seizoen.

Het komend wekeinde staan de Europa Cupwedstrijden in Heerde, opnieuw in Nederland, op de agenda. Daar ontbreekt zijn naam op de deelnemerslijst, veel andere Belgische skaters hebben zich voor die drie driedaagse krachtmeting gemeld.

Een week later doet de cupcyclus Gera in Duitsland aan. Ook daar zal Swings niet starten. "Nu even de tijd nemen om te herstellen", aldus de skater.