Bart Swings kijkt naar toekomst: "Focus zal altijd op massastart blijven"

Bart Swings had kunnen proberen om zijn olympische titel te verzilveren met een lucratief contract, maar hij koos voor een verlengd verblijf in de vertrouwde omgeving bij het IKO Team.

"Ik ben niet op zoek gegaan naar andere aanbiedingen. Ik hoorde wel geruchten dat die er zouden zijn, maar ik heb me daar niet mee beziggehouden", vertelde hij na zijn zege op de massastart in Heerenveen.

"Ik heb met Jelle (Spruyt, zijn coach) samengezeten om te kijken hoe we de komende jaren willen aanpakken en wat de doelen zijn. We waren er snel uit dat we bij Team IKO goed zitten: we kunnen ons ding doen en worden goed begeleid."