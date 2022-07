Donderdag gaan de Wereldspelen van start, maar wat is dat precies?

Wat zijn de Wereldspelen?

Organisator van dit alles is de International World Games Association (IWGA), die is samengesteld uit 37 internationale sportfederaties en erkend wordt door het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

De Wereldspelen zijn aan hun elfde editie toe. De eerste spelen werden in 1981 gorganiseerd in Santa Clara, Californië. Voor het 40-jarig jubileum wordt voor het eerst teruggekeerd naar de Verenigde Staten.

De Wereldspelen of World Games laten zich best omschrijven als de Olympische Spelen voor niet-olympische sporten. Er zijn dan ook heel wat parallellen met de hoogmis van de sport:

Belgen vaak succesvol op de Wereldspelen

Op de vorige Wereldspelen in 2017 was België nog bijzonder succesvol. Ons land won in totaal 24 medailles, waarvan 7 gouden plakken. Mogen we ook nu weer zo'n riante medailleoogst verwachten?

"Onze acrogymploegen scheren hoge toppen op internationaal niveau. Daar verwachten we ook in Birmingham heel veel van", steekt Rudy Lahor van wal. "Ook in het duatlon, korfbal of oriëntatielopen maken we zeker kans."

Bij de vorige Wereldspelen zorgden onze skeeleraars voor veel medailles. In Birmingham rust de medaillehoop op Bart Swings, de olympische schaatskampioen in de massastart.

"Ik heb met Bart al 3 Wereldspelen samen beleefd. Hij heeft altijd getoond dat hij zijn interesse en honger in het skeeleren blijft behouden. Swings keert altijd graag terug naar de discipline waarin hij groot geworden is."

Lahor tempert wel de medailleverwachtingen. "We mogen ons niet blindstaren op die medailles van de vorige editie. Toen haalden we bijna de helft van die medailles met twee atleten in het skeeleren, die er torenhoog bovenuit staken."