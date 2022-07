Bart Swings bezorgt België meteen goud op 1e dag van Wereldspelen

Bart Swings kwam voor goud naar de VS en die doelstelling haalde hij meteen binnen in zijn eerste wedstrijd. Swings kaapte op de 10 km puntenafvalling 18 punten, de Fransman Martin Ferrie was 2e met 11 punten, de Duitser Nils Bühnemann kaapte brons weg met evenveel punten. Al in de eerste ronden liet Bart René Swings, zoals hij op de deelnemerslijst staat, merken dat hij een hoog tempo ambieerde. Op het moment dat hij 9 punten had verzameld en zijn voornaamste tegenstander, de Italiaan Giuseppe Bramante, 4 punten, nam hij gas terug. Daarvoor had Swings de toeschouwers een fraaie spagaatfinish getoond, waarmee hij 2 punten sprokkelde. Na enkele ronden hervatte de 31-jarige Belg de aanval om met ruime voorsprong op de tegenstanders te finishen. "De grote druk is nu al weg", reageerde Swings na afloop."Ik ben natuurlijk heel blij. Ik kwam naar hier voor een gouden medaille en dat dat dan al in de eerste wedstrijd lukt, maakt me opgelucht en blij. De puntenafvalling is mijn lievelingswedstrijd. Het was een mooie dag."

Swings rijdt nog 4 wedstrijden

Het is Swings' derde deelname aan de Wereldspelen na eerdere edities in Cali en Wroclaw. Hij zit intussen aan 5 gouden medailles. Uniek is dat hij nauwelijks een half jaar geleden nog goud veroverde op de massastart in het schaatsen op de Winterspelen in Peking.



"Dat is inderdaad uniek", glimlachte Swings. "Het is uitzonderlijk dat beide evenementen dit jaar in hetzelfde jaar plaatsvinden, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Het zou anders ook uniek zijn. Ik ben er trots op dat ik de combinatie schaatsen-skeeleren succesvol kan blijven doen."



Swings rijdt in Birmingham nog 4 wedstrijden: de afvallingskoers op de baan, de afvallingskoers op de weg, de puntenkoers en de 1.000 meter. "Ik kan nu vrijer in die wedstrijden stappen. Ik kijk ernaar uit om telkens weer het beste van mezelf te geven."



De wedstrijden worden gehouden op een vlakke 200-meterpiste in een voormalige industriewijk, Powell Steam Plant, die ooit het centrum van de energievoorziening in de stad was. De finales in de namiddag moesten tot twee keer worden verschoven, nadat er een fikse regenbui op de baan was gevallen. De omstandigheden in Jefferson County, waartoe Birmingham behoort, zijn lastig: het is 35 graden bij een luchtvochtigheid van 51 procent.