Belg Jérémy Lorsignol pakt brons op Wereldspelen in freestylecompetitie parkour (VIDEO)

De bars gleden erg. Het was helemaal niet evident. Normaal zijn de bars mijn specialiteit, maar nu was het moeilijk. In de kwalificaties kreeg ik door dat mijn run nogal kort was. Ik wilde een moeilijke beweging vermijden, maar heb die in de finale toch gedaan om iets betere punten te krijgen. Ik maakte een klein foutje, jammer. Jérémy Lorsignol.

Bronzen plak voor Jérémy Lorsignol. Jérémy Lorsignol heeft op de Wereldspelen een bronzen medaille gewonnen in de freestyle-competitie van parkour. In Birmingham behaalde Lorsignol een score van 22.0 punten. De Griek Ioakeim Theodoridis heeft de gouden medaille gewonnen. De Zweed Elis Torhall gaat met zilver naar huis. "Na mijn medaille op de vorige Wereldspelen in de snelheidsproef lukt het nu in de freestylecompetitie. Mijn doel is bereikt", reageert Lorsignol. "In 2017 pakte ik al een medaille in de snelheidsproef. Nu lukt het in de freestylecompetitie, de competitie waar ik het meest van hou." "Het niveau is hier erg hoog. Er zijn exceptionele atleten. Ik heb altijd gedacht dat alles mogelijk was. Ik heb alles gegeven in mijn run." "Ik doe al parkour van mijn 18 jaar. De nieuwe generatie is sterker, de moeilijkheidsgraad in hun oefeningen is ongelooflijk. Mijn doel op deze Wereldspelen heb ik bereikt. Ik ga nu een klein feestje bouwen", lacht Lorsignol, doe ook nog de snelheidsproef doet. "Ik weet niet wat ik morgen kan in de snelheidsproef, ik heb er het voorbije 1,5 jaar minder op getraind. Ik ga kijken hoe ik me voel."



B-girl Camine Van Hoof out in kwartfinales. Camine Van Hoof is zondag gestrand in de kwartfinales van de breaking-competitie op de Wereldspelen. In de voorrondes nam Van Hoof het nog op tegen haar landgenote Maxime Blieck. De 25-jarige Van Hoof moest het in de kwartfinales afleggen tegen de Japanse Ami Yuasa, die uiteindelijk goud won. Zilver ging naar de Amerikaanse Sunny Choi. Het brons was voor de Japanse Ayumi Fukushima.



Net geen medaille voor Van de Plas. Bo Van de Plas is zondag op de 4e plaats geëindigd in de finale van de 200 meter reddend zwemmen. Het goud was voor de Franse Magali Rousseau. De Italiaanse Paola Lanzilotti kaapte het zilver weg, brons was voor de Italiaanse Silvia Meschiari. Eerder op de dag had Van de Plas al deelgenomen aan de 4x50 meter hinderniszwemmen. In de finale eindigde ze met het Belgische vrouwenteam op de 8e plaats.



Pellichero is uitgevlogen. Maximilien Pellichero is zondag uitgeschakeld in de 1/8e finales van het dronevliegen. De Fransman Killian Rousseau mag het goud mee naar huis nemen. De zilveren medaille ging naar de Pool Pawel Laszczak. Brons was voor de Spanjaard Alejandro Zamora. De 19-jarige Pellichero was 16e na de kwalificaties en eindigde in de 1/16e finales als 2e in zijn poule. In de 1/8e finales werd hij laatste in zijn groep en ook in de barrages kon hij geen plek meer afdwingen in de 1/4e finales.



Belgen worden 8e in 4x50m hinderniszwemmen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen zijn de Belgen zondag op de 8e plaats geëndigd in de finale van het 4 x 50 meter hinderniszwemmen. Bij de mannen zwommen Joni Ceusters, Maarten Van Laethem, Corentin Stavart en Jeroen Lecoutere een tijd van 1'42"22. Het Hongaarse team mocht de gouden medaille mee naar huis nemen. Zilver was voor het Italiaanse team, Japan pakte brons. Bij de vrouwen eindigden Aurélie Romanini, Sofie Boogaerts, Stefanie Lindekens en Bo Van de Plas op de 8e plaats met een tijd van 1'55"66. Het Poolse team en het Hongaarse team deelden de eerste plaats. Het brons was voor het Italiaanse team.



